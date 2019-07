Rostock : Zweiter Täter nach bewaffneten Raubüberfällen gefasst

In Schmarl hatte ein Duo ein Tabak- und ein Friseurgeschäft überfallen. Der erste Täter wurde vor einer Woche gestellt.

von NNN

19. Juli 2019, 14:38 Uhr

Rostock | Nach den beiden bewaffneten Überfällen auf ein Tabakgeschäft und einen Friseursalon am vergangenen Montag im Rostocker Stadtteil Schmarl ist nun auch der zweite mutmaßliche Täter in Haft. Der 19-jährige Rostocker konnte am Donnerstag nach intensiven Fahndungsmaßnahmen gestellt werden, teilt die Polizei mit.

Der Tatverdächtige zeigte sich geständig und räumte in der Vernehmung die Beteiligung an den beiden Überfällen ein. Durch die Staatsanwaltschaft Rostock wurde Haftbefehl beantragt. Nach der Haftrichtervorführung wurde der 19-Jährige am Freitag in die Jugendanstalt Neustrelitz überstellt.

16-Jähriger bei SEK-Einsatz festgenommen

Bereits vor einer Woche konnte der erste Tatverdächtige, ein 16-Jähriger, in Rostock mit Hilfe eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) des Landeskriminalamts festgenommen werden. In seiner Wohnung wurde Beweismaterial gefunden, sein Kompagnon zunächst nicht. Fahnder des Kriminalkommissariates Rostock ermittelten intensiv weiter und kamen dem 19-Jährigen auf die Spur.

Die Ermittlungen im Zusammenhang mit den beiden Raubüberfällen dauern weiter an.