Rostock : Stadtentsorgung dreht zweite Runde für ausgediente Tannen

Seit dem frühen Morgen sammelt die Stadtentsorgung Rostock wieder Tannenbäume ein. Jeden Tag wird ein Viertel entnadelt.

21. Januar 2019, 08:27 Uhr

Rostock | Raus mit dem Baum: Vor zwei Wochen hat die Stadtentsorgung Rostock angefangen, ausgediente Tannenbäume einzusammeln. Jeden Tag entnadeln sie ein anderes Viertel. Am frühen Montagmorgen sind die Kollegen in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt in die zweite Abfuhrrunde gestartet. Für diejenigen, die sich noch nicht von ihren Weihnachtsbäumen trennen konnten, wird es also höchste Zeit, ihn rauszuschmeißen. Zur reibungslosen Abfuhr sind die Bäume ausschließlich gut abgeschmückt an den Abfallbehälterstellplätzen bereitzustellen. Wenn jemand den Termin verpasst, nehmen auch die vier Recycling-Höfe ausgediente Bäume an.

Die Abholtermine der Rostocker Stadtentsorgung

Gartenstadt und Reutershagen: 22. Januar



Biestow, Evershagen, Lütten Klein und Südstadt: 23. Januar

Diedrichshagen, Lichtenhagen und Warnemünde: 24. Januar

Stadtmitte: 25. Januar

Brinckmansdorf: 28. Januar

Groß Klein und Schmarl: 29. Januar

Dierkow, Hansaviertel und Kassebohm: 30. Januar

Hinrichsdorf, Hinrichshagen, Hohe Düne, Jürgeshof, Krummendorf, Markgrafenheide, Nienhagen, Peez, Stuthof, Torfbrücke, Wiethagen, Langenort, Petersdorf und Toitenwinkel: 31. Januar

Gehlsdorf: 1. Februar