Sanitäter Samy.split : Rostocker TikToker will mit Corona-Video junge Leute wachrütteln

Christian Manshen alias Samy.split ist auf TikTok und Instagram beliebt. Sein jüngstes Video hat eine klare Botschaft.

Rostock | In den Sozialen Medien ist der Rostocker Rettungssanitäter kein Unbekannter: Über 5500 Follower zählt Christian Manshen unter dem Pseudonym Samy.split auf Instagram, auf TikTok folgen ihm sogar 54.000 Menschen. In seinen Videos nimmt er das Publikum mit in sein Leben als Johanniter Rettungssanitäter – oft mit einer Prise Humor. Aber nicht so sein jüng...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.