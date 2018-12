Rückblick : Rostocks Oberbürgermeister zieht begeisterte Bilanz

Auf seiner letzten Jahresabschluss-Pressekonferenz schaut Roland Methling auf das Jahr 2018 und seine Amtszeit zurück.

von Joachim Mangler

19. Dezember 2018, 13:52 Uhr

Rostock | Rostocks Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos) hat zum Abschluss des Jubiläumsjahres der Hansestadt eine begeisterte Bilanz gezogen. „Hinter uns liegt ein wahrhaft historisches Jahr für unsere Stadt“, sagte Methling am Mittwoch in Rostock. „Wir haben nicht nur 800 Jahre Stadtgeschichte in vielfältigster Form Revue passieren lassen.“ Es sei sogar Stadtgeschichte geschrieben worden. „Gemeinsam mit Gästen aus Nah und Fern haben wir nicht nur gefeiert, wir haben uns auch auf historische Parallelen und Stärken besonnen. Rostock war 2018 internationaler denn je.“ Dabei erwähnte der OB beispielsweise den Mecklenburg-Vorpommern-Tag, den 38. Internationalen Hansetag oder auch „Rostock tanzt“.

Methling ist seit bald 14 Jahren Rostocks Oberbürgermeister. Ende Mai kommenden Jahres wird sein Nachfolger gewählt. Er selbst kann aus Altersgründen nicht wieder antreten. Er verwies am Mittwoch noch einmal auf die Zeit zu Beginn seiner ersten Amtszeit, als die Altdefizite der Stadt noch bei rund 250 Millionen Euro lagen und die Stadt quasi gelähmt war.

Ihm war es gelungen, in seiner Amtszeit diese Altschulden zu tilgen.„Mit dem vollständigen Abbau der Altschulden sind wir wieder handlungsfähig und können den Entscheidungsspielraum der kommunalen Selbstverwaltung endlich wieder voll ausschöpfen.“ Dazu gehören neben der Bundesgartenschau 2025 Projekte wie der Neubau des Volkstheaters, einer Eis- und Schwimmhalle, der Feuerwache oder eines Verwaltungsgebäudes.

Methling verwies darauf, dass die Einwohnerzahl der Stadt weiter am Wachsen sei. „Wir stehen kurz vor der 210 000-Einwohnermarke.“ Gleichzeitig liege die Arbeitslosenquote auf dem historischen Tiefstand von 7,3 Prozent, die wirtschaftliche Situation der Stadt sei hoffnungsvoll.