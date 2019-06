Sanitz : Jugendwehren im Wettstreit

13 Mannschaften aus dem Landkreis Rostock haben sich am Sonnabend in verschiedenen Disziplinen gemessen.

von Georg Scharnweber

20. Juni 2019, 05:00 Uhr

Sanitz | Jede Sekunde zählt: Auf dem Sportplatz in Sanitz haben sich am Sonnabend die Jugendfeuerwehren des Landkreises in verschiedenen Disziplinen gemessen. 13 Mannschaften mit zirka 250 Personen nahmen an dem internationalen Wettbewerb teil. Die Nachwuchsfeuerwehrkräfte mussten bei Schnelligkeitsübungen Knoten knüpfen, durch Tunnel kriechen und löschen. Dann folgten die Staffelläufe.

Der erste Platz und somit auch der Wanderpokal ging an die Jugendfeuerwehr der Stadt Bützow. Die Mannschaften der Jugendfeuerwehren Bützow, Ostseebad Nienhagen, Ziesendorf, Plaaz und Reddelich haben sich für die Landesmeisterschaft im August in Ludwigslust qualifiziert.