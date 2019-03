Schlägerei : Mann geht auf Frau und Passanten los

Erst zufällige Streife der Bundespolizei kann die Situation am Goetheplatz entschärfen. 27-Jährige musste in Klinik.

Rostock | Ein betrunkener Mann hat am Donnerstagabend am Goetheplatz in Rostock eine Frau und einen Passanten, der helfend einschreiten wollte, verprügelt. Der 27-Jährige war zunächst mit der 25-Jährigen in einen verbalen Streit geraten, der sich aber schnell zu einer handfesten Auseinandersetzung hochschaukelte. Dabei verletzte der Mann die Frau durch mehrere Schläge so stark, dass sie später in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der zufällig vorbeikommende Passant zeigte Zivilcourage und versuchte, den schlagenden Mann von weiteren Attacken abzubringen. Daraufhin entwickelte sich zwischen den beiden eine Rangelei, wobei auch der Helfer durch den aggressiven Angreifer leicht verletzt wurde.

Beamte der Bundespolizei Rostock kamen zufällig an der Szene vorbei und schritten ein. Nur durch große Mühe und mithilfe weiterer Funkstreifenwagen konnten sie die Situation entschärfen. Beim Schläger stellten sie einen Atemalkoholwert von 1,7 Promille fest. Gegen ihn läuft nun ein Verfahren wegen Körperverletzung.