Baudenkmale in Rostock : Schule für die Luftfahrt in Groß Klein ist heute Pflegeeinrichtung

Der Flugzeug-Hersteller Arado hatte 1938 in Groß Klein die so genannte Fliegertechnische Vorschule eingeweiht – als zweite ihrer Art in ganz Deutschland. Heute werden hier Menschen mit Behinderung betreut.

Rostock | Es ist friedlich und still an der ehemaligen Arado-Schule nahe der Warnow. In den gut erhaltenen Bauten aus rotem Backstein werden schon sehr lange Menschen mit Behinderung betreut. Vor knapp 80 Jahren war die Stimmung hier ganz anders: Hunderte junge Männer bevölkerten das Gelände. Der Flugzeug-Hersteller Arado hatte 1938 in Groß Klein die so gena...

