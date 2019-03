See und Hafen : Mit Schall die Tiefe ausgelotet

BSH-Experten erklären die Entwicklung der Seevermessung und was nach einer Mecklenburger Erfindung Furore machte.

von Reiner Frank

20. März 2019, 08:00 Uhr

Rostock | Das BSH-Wracksuch- und Vermessungsschiff „Deneb“ hatte voriges Wochenende am heimischen Anleger an der Neptunallee festgemacht. Es war zuletzt im Seegebiet vor Warnemünde auf Wracksuche und barg dabei ein 15 Meter langes Rohr. Die Liegezeit der „Deneb“ am Neptun-Kai wurde von Technikern genutzt, um die Positionsanlagen zu perfektionieren. Die Ausrüstung des 1994 in Wolgast gebauten Spezialschiffes ist im Verlauf der Jahre stetig auf den neuesten Stand gebracht worden. Dazu gehören moderne Messtechnik und leistungsstarke Auswertungssoftware, die Einblicke in die Meerestiefe ermöglichen.

Cindy Niemeyer, Referatsleiterin Seevermessung und Geodäsie, und Stephan Große vom Sachgebiet Geodätisch-hydrographische Verfahren und Systeme im Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) veranschaulichen die technischen Möglichkeiten, die zum Abbilden des Meeresbodens führen, was dann auch die Grundlage für die Erarbeitung von Seekarten bildet.

Der Rostocker Vermessungsingenieur Stephan Große (38) kümmert sich seit 2016 im BSH um die Ausrüstung der Vermessungssysteme an Bord der Schiffe. Zur Flotte des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie gehören fünf Schiffe – das sind die „Capella“ und „Deneb“, die in Rostock ihren Heimathafen haben, sowie die Hamburger „Komet“, „Wega“ und „Atair“. Die „Capella“ hat gerade auf der Norderwerft in Hamburg ihre Große Klasse erneuert. Für die 1987 gebaute „Atair“ entsteht gegenwärtig ein Neubau – das erste deutsche mit LNG betriebene Behördenschiff. Inzwischen wurde der 75 Meter lange Schiffskörper von Kiel zur Endausrüstung mit Schlepperhilfe zur Fassmer-Werft nach Berne gebracht – wetterbedingt mit Zwischenstation Cuxhaven, wie Cindy Niemeyer berichtet. Am 23. September soll der Neubau getauft werden, im Frühjahr 2020 ist die Übergabe ans BSH geplant. In Brake macht Ende April dann auch die alte „Atair“ fest – die Crew wird die Ausrüstung des Neubaus begleiten und sich so mit den gewachsenen Anforderungen der Schiffsausrüstung vertraut machen – vom LNG-Antrieb bis hin zur Ortungs- und Vermessungstechnik.

Dazu gehören die an Bord eingesetzten Vertikal- und Fächerecholote sowie Seitensichtsonare, berichtet Stephan Große.

Beide hydroakustische Verfahren erfassen den Meeresboden mit Schallwellen, geben so ein Abbild des Meeresgrundes und Einblicke auf die Wassertiefen. Nachdem der gebürtige Sternberger Alexander Behm (1880-1952) angesichts der Kollision der „Titanic“ mit einem Eisberg 1913 das erste Echolot konstruierte, musste er etliche Rückschläge verkraften, ehe ihm Ende 1915 in der Kieler Förde die erste Lotung mit seiner Neuerung gelang. Hier stellte er im Juni 1920 auch der Öffentlichkeit seine perfektionierte Erfindung vor, die bahnbrechend für die Ausrüstung von Schiffen mit Echoloten wurde, es ermöglicht, die Tiefe zu hören.



Die Technik hat inzwischen eine rasante Entwicklung genommen. Selbst kleinste Objekte am Meeresboden sind so zu erkennen, erklären die Experten.

Die Ermittlung von Wassertiefen erfolgt mit einem Vertikalecholot direkt unter dem Schiff und bereits seit Jahrzehnten auf zehn bis 20 Zentimeter genau. Wesentliche Verbesserung war hier vor allem die digitale Umstellung. Seit Mitte der 1960er-Jahre wurden zunächst geheim nur für amerikanische Militärs auch so genannte Mehrstrahl-Echolote entwickelt. Sie konnten seinerzeit anhand von 61 quer zur Fahrtrichtung angeordneten Messstrahlen eine Breite von bis zu sechs Kilometern erfassen. Aktuell kann inzwischen mit über 500 Messstrahlen (so auch vom Fächerecholot der „Deneb“) eine Breite des Sechsfachens der Tiefe erfasst werden und ein Ausbau der Fächerecholote auf über 1000 Messstrahlen ist möglich.

Mit der neuen „Atair“ sollen dann schon bis zu 800 Messpunkte je Ping (so die Bezeichnung für jedes ausgesendete Schallsignal) möglich werden, wobei die vermessene Fächerbreite dann schon das bis zu Siebenfache der Wassertiefe sein kann.

Das sei eine Frage der Effizienz für den Einsatz der Schiffe, erklärt Cindy Niemeyer. Sie macht auch deutlich, dass globale Satellitennavigationssysteme (GNSS) den Bezug für alle Tiefenmessungen bilden und so dreidimensional für höchste Genauigkeit sorgen. Die „Capella“, die auch für die Vermessung von Flachgewässern ausgelegt ist, verfügt seit 2011 auch über ein mobiles Fächerecholot, mit dem eines der Beiboote ausgestattet wird. Auch programmierbare autonome Unterwasserfahrzeuge kamen auf BSH-Schiffen bereits zum Einsatz.

Waren früher Vermessungen der Meere per Handlotung und Lotmaschine mühsam und langwierig, liefert heute ein modernes Fächerecholot in Sekundenschnelle Tausende Tiefenwerte.