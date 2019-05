See und Hafen : Potenziale für rollende Fracht

Der Auftakt für einen Investitionsschub im Hafen erfolgt mit dem Neu- und Ausbau von Ro/Ro-Anlegern/ Pilotprojekt .

von Reiner Frank

14. Mai 2019, 14:34 Uhr

Rostock | 66 Prozent des Güterumschlags im Rostocker Hafen erfolgt durch rollende Frachten. Rostock Port erschließt gegenwärtig dafür neue Potenziale, wie Geschäftsführer Dr. Gernot Tesch und Jörg Heinze, Leiter Hafenbau, veranschaulichen. Den Auftakt für umfangreiche Investitionen bildet an der Querkai am Hafenbecken A der Neubau von zwei integrierten Rampen, um zusätzliche Ro-/Ro-Liegeplätze zu schaffen. Eine Arbeitsgemeinschaft der Unternehmen Colcrete von Essen und August Prien hat im Herbst vergangenen Jahres mit den Arbeiten an der in den 1960er-Jahren entstandenen Kai begonnen, die bislang planmäßig erfolgen. Insgesamt eine Sechs-Millionen-Euro-Investition, die es ermöglichen soll, dass hier künftig Ro-/Ro-Frachter von mehr als 200 Meter Länge und bis zu 10,15 Metern tiefgehend an zwei 30 Meter breiten Rampen abgefertigt werden können.

Spundwände wurden auf die Hafensohle gesetzt, Flächen zur Kaimauer verfüllt. Dabei wird das Baggergut gleich genutzt, werden keine Spülfelder-Kapazitäten benötigt. Ein Pilotprojekt, das sich bewähren soll, wie Heinze berichtet. Inzwischen sei die kritische Bauphase beendet. Größere Hinterlassenschaften der Eiszeit wie Findlinge haben hier nicht den Fortgang der Arbeiten beeinträchtigt. Die Rammarbeiten verliefen ohne Probleme.

Probleme am Liegenplatz 63

„Der Erfolg sei nicht mehr aufzuhalten“, meint der Leiter Hafenbau schelmisch lächelnd. Im IV. Quartal sollen die neuen Ro/Ro-Anleger und Stellflächen bis hin zur Anbindung an die Ost-West-Straße fertiggestellt sein. Hier können die Zellulose-Schiffe aus Finnland weiter bedient werden, für neue, noch zu akquirierende Aufgaben stehe dann auch die entsprechende Infrastruktur bereit, betont Gernot Tesch.

Mehr Probleme bereitet das Ausbauprojekt am Liegeplatz 63 für die Bedienung größerer Ro/Ro-Schiffe von 230 bis 250 Meter Länge. Bei diesem 17-Millionen-Projekt haben die Hinterlassenschaften der Eiszeit die Arge Züblin, August Prien und Colcrete von Essen vor größere Herausforderungen gestellt. Hier ist die Tiefengründung noch im Gange, sind insgesamt 13 mächtige Dalben – 27 Meter lang und 60 Tonnen schwer mit einem Durchmesser von 2,23 Meter – in den Boden einzubringen. Das alles läuft bei laufendem Betrieb der Papier-Zufuhren am Liegeplatz 62 nebenan.

Mit der Fertigstellung des Projekts wird aber auch noch in diesem Jahr gerechnet. Die Reedereien haben dann die Möglichkeit, größere Tonnage einzusetzen, schaffen mit der Anpassung an die neuesten Schiffsgenerationen die Voraussetzungen für weiteres Wachstum.

Durch den laufenden Ausbau des Liegeplatzes 23, der Anfang 2020 weitgehend abgeschlossen sein soll, stellt sich der Hafen wiederum auf größere Massengutfrachter ein. Hier wird neben der Vertiefung auf 14,50 Meter auch die Flächenbelastung der Kaianlage von zwei auf fünf Tonnen pro Quadratmeter steigen. Gegenwärtig wird der folgende Ausbau des Liegeplatzes 24 vorbereitet.

Auch die Ertüchtigung der Infrastruktur auf dem Areal am Liegeplatz 15 sei im Wesentlichen abgeschlossen, berichtet Heinze. Hier wurde eine Schwerlastertüchtigung mit einem Kranbahnbalken auf einer Bohrpfahlgründung für den 167 Meter hohen Liebherr-Kranriesen realisiert, wo nun auch der Ausleger montiert wurde.

Die Manager nennen weitere Vorhaben. Mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 40 bis 50 Millionen Euro wird in diesem Jahr ein neuer Spitzenwert in der jüngeren Geschichte des Unternehmens angesteuert. Und die Investitionen in die Erhaltung und Erweiterung der maritimen Infrastruktur werden fortgesetzt, kündigt Gernot Tesch an. Der Hafen rüstet sich für die Aufgaben der Zukunft.