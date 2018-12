Rostock : Sexueller Übergriff auf eine junge Frau

Nach dem Besuch des "Electric-Sea-Festivals" auf dem Messegelände in Rostock ist eine junge Frau am Samstagabend Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden.

von svz.de

10. Dezember 2018, 06:20 Uhr

Wie die Polizei mittteilt, verließ die 21-Jährige gegen 2 Uhr das Festival und machte sich zu Fuß auf dem Weg zur Wohnung ihres Freundes. Als sie sich im Bereich der Warnowallee zwischen dem S-Bahnhof "Lütten-Klein" und dem Einkaufszentrum befand wurde sie von zwei männlichen Personen überfallen. Diese brachten sie zu Boden und zwangen sie zu sexuellen Handlungen.

Als die Täter versuchten sie zu entkleiden, gelang es ihr diese von sich zu stoßen und zu flüchten. Der erste Täter war ca. 20 bis 25 Jahre alt, 1,70 Meter groß, hatte einen Drei-Tage-Bart, war dunkel gekleidet und trug eine Mütze. Der zweite Täter war ebenfalls ca. 20 bis 25 Jahre alt, 1,80 Meter ,dunkel gekleidet und trug auch eine Mütze. Beide haben fließend Deutsch gesprochen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um ihre Hilfe. Zeugen welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben werden gebeten sich im Polizeipräsidium Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395-55822224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.