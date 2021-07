So schmeckt Rostock : In der Kräutermanufaktur Salvia gibt es Tees und Salben aus Heilpflanzen

Woher kommt das Fleisch? Wo wurde der Kaffee geröstet? Was steckt im Honig? Konsumenten legen zunehmend Wert auf regionale Herkunft ihrer Lebensmittel. In unserer Genuss-Serie stellen wir einheimische Produkte vor.

Rostock | Hier ist das Wohlbefinden handgemacht: In der „Kräutermanufaktur Salvia“ in der Rostocker Südstadt bewahrt Silvia Berg ihre Naturschätze auf – manche selbst gesammelt, alle in Bio-Qualität. In den Regalen stehen dunkle Gläser mit getrockneten Pflanzen: lila Malvenblüten, gelbe Königskerze, grüner Sandthymian. Es gibt Eibischwurzeln, Birkenblätter und ...

