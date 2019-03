Stadthalle Rostock : Mario Barth therapiert wieder

Komiker begeistert vor ausverkauftem Haus die Rostocker und Besucher mit seiner Schlagfertigkeit und Beziehungskenntnis.

von NNN

15. März 2019, 21:41 Uhr

Rostock | Bei Mario Barth bleibt kein Auge trocken - zumindest keins seiner zahlreichen Fans. Die Berliner Humorbombe schlug am Freitag in die ausverkaufte Rostocker Stadthalle ein. Natürlich nicht, ohne seine Freundin und generell die Beziehung zwischen Mann und Frau ordentlich auf die Schippe zu nehmen. Ganz nach dem Programmtitel: "Männer sind faul, sagen die Frauen". Damit traf er natürlich den Geschmack des Publikums, dass die Witze dankbar aufnahm. Im Januar 2020 gastiert Barth erneut in Rostock.