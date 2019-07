Ocean Technology Center : Startschuss für OTC soll bei der Hanse Sail fallen

Vor der Küste Rostocks soll das künstliche Riff entstehen. Baltic Taucher entwickeln Prototypen für Meeresmüllsammler.

von Stefan Menzel und dpa

17. Juli 2019, 14:41 Uhr

Rostock | Nach jahrelanger Vorarbeit soll auf der Hanse Sail der Startschuss für die Planungen des Ocean Technology Centers (OTC) fallen. Das verkündete Professor Uwe Freiherr von Lukas, Leiter des Rostocker Fraunhofer Instituts für Datenverarbeitung, während eines Besuchs von Norbert Brackmann (CDU), Bundeskoordinator für maritime Wirtschaft, am Mittwoch beim Rostocker Tauchunternehmen Baltic Taucher. Das Testfeld für Unterwasserdrohnen und -roboter soll beim künstlichen Riff in Nienhagen entstehen. Gleichzeitig wird im Fischereihafen in Gebäude für Forschung und Entwicklung investiert.

Erste Digital Ocean Conference in Hohe Düne

Zur weiteren Stärkung der Unterwasserbranche in der Hansestadt werde im August zudem die erste internationale Digital Ocean Conference in der Yachthafenresidenz Hohe Düne stattfinden, so Freiherr von Lukas weiter. Im internationalen Vergleich sieht er das Vorhaben, ein OTC aufzubauen als einmalig an. Möglichen Konkurrenten sei man mindestens fünf Jahre voraus.



Prototypen für maritimen Müllsammler soll in Rostock entstehen

Kurz vor Beginn eines ebenfalls spektakulären Vorhabens steht Eyk-Uwe Pap, Chef der Baltic Taucher mit Sitz im Fischereihafen. Ihn habe eine Nicht-Regierungsorganisation angefragt, den Prototypen für einen maritimen Plastikmüllsammler zu bauen. Noch stehe das Projekt jedoch am Anfang, ein erster Besprechungstermin sei für Anfang September geplant.