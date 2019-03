Staugefahr in Rostock : L22 am Donnerstag und Freitag teilweise gesperrt

Am 7. und 8. März wird die Lübecker Straße wegen Sanierungsarbeiten jeweils von 8 bis 15 Uhr teilweise gesperrt.

von NNN

05. März 2019, 12:56 Uhr

Rostock | Am Donnerstag und Freitag droht Stau auf der L22: Wegen Schachtsanierungsarbeiten wird die Lübecker Straße am 7. und 8. März jeweils von 8 bis 15 Uhr teilweise gesperrt. Das teilt das Amt für Verkehrsanlagen mit. So wird die rechte Fahrspur zwischen Max-Eyth-Straße und Am Kabutzenhof stadteinwärts abgeriegelt. Die Straße am Strande ist mit 40 000 Fahrzeugen am Tag die meist befahrene des Landes.