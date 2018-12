Steuerbetrug : Güstrower bekommt mehr als 4 Jahre wegen 462 Fällen

Gericht setzt den Inhaber der Mineralöl GmbH Güstrow Guido R. (49) für mehr als 4 Jahre fest.

von Ise Alm

20. Dezember 2018, 18:16 Uhr

Rostock | Das Landgericht Rostock verurteilte gestern den Inhaber der Mineralöl GmbH Güstrow Guido R. (49) wegen bandenmäßiger besonders schwerer Steuerhinterziehung in 462 Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten. Seine Mitarbeiter Artur P. (49) und Reiner W. (64) wurden der Beihilfe für schuldig befunden. P. muss für drei Jahre und drei Monate ins Gefängnis, W. kam mit einer Bewährungsstrafe von eineinhalb Jahren davon. Beate R., die Ehefrau des Hauptangeklagten, die formell als Geschäftsführerin der Firma fungierte, wurde wegen verletzter Aufsichtspflicht, die sie vorsätzlich beging, um nichts zu wissen, eine Geldbuße von 12.000 Euro auferlegt. Gemeinsam gelang es den Angeklagten durch diese Vorgehensweise rund 8,4 Millionen Euro an Steuern zu hinterziehen. Das Gericht bezifferte den Gewinn für Guido R. auf zwei Millionen Euro.



Die Firma kaufte vorrangig in Polen Energieerzeugnisse als Schmieröle ein, die nicht versteuert waren und dazu normal versteuerten Dieselkraftstoff. Den Part des Aufkaufens hatte Artur P. in der Hand. Beide Produkte wurden in Güstrow auf Anweisung des Firmenchefs gemischt. Reiner Ws. Aufgabe bestand darin, die Mischung der Produkte, die die Kraftfahrer vornahmen, zu überwachen und den Verkauf zu organisieren. Das Gemisch wurde vor allem an Kunden in Sachsen und Sachsen-Anhalt verkauft. Als die Folgen der Hausdurchsuchung durch den Zoll am 5. Mai 2015 schon sichtbar wurden, setzte sich das Ehepaar R. nach Uruguay ab. Es lebte dort von seinem Vermögen in Deutschland. Am 9. November 2016 kamen sie in Auslieferungshaft und wurden im Dezember 2017 auf dem Madrider Flughafen festgenommen und anschließend nach Deutschland überstellt

Der Vorsitzende Richter wertete besonders das umfassende Geständnis des Guido R. als entscheidend für den Prozessverlauf. Seine ehrliche Reue fiel ebenfalls strafmildernd aus. Die Haft in Uruguay sowie die U-Haft hier werden angerechnet. Die Höhe der Steuerhinterziehung und die enorme kriminelle Energie wertete das Gericht als strafverschärfend.