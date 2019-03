Stromausfall : In Stadtmitte war es für 16 Minuten dunkel

In der Stadtmitte haben die Anwohner heute Abend Kerzen ausgetauscht. Ausgerechnet um 20 Uhr fiel der Strom aus.

von Nicole Pätzold-Glaß

19. März 2019, 20:35 Uhr

Rostock | In der Rostocker Stadtmitte haben die Anwohner heute Abend Kerzen ausgetauscht. Ausgerechnet um 20 Uhr fiel der Strom aus. Die Telefone bei den Rostocker Stadtwerken liefen heiß.

"Es war eine 20 KV-Störung", erklärt Stadtwerke-Sprecher Thomas Schneider. Ein Kabel oder eine Trafo-Station seien wahrscheinlich ursächlich gewesen. Der fehlerhafte Part, der Bereich von dem die Störung kam, wurde vom Netz genommen. Wo der Fehler genau lag und was die Ursache war, werde noch ermittelt. Priorität hatte, den Rostockern schnell ihren Strom zurückzubringen. Das gelang in 16 Minuten, länger habe die Störung nicht gedauert, sagt Schneider. Einige hätten sogar noch schneller wieder Strom gehabt. Betroffen war der Bereich vom C&A über die Wokrenter Straße, die Nördliche Altstadt bis zur Bleicherstraße und damit neben Anwohnern auch Geschäfte, in denen nach Ladenschluss auch langsam die Mitarbeiter in den Feierabend wollen. Insgesamt 2641 Kunden waren ohne Strom, darunter C&A und der Kaufhof. Das Rathaus war nicht betroffen. "Es ist alles wieder am Netz", sagt Schneider.