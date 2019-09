Warnemünde : Stromfest mit NNN, MagicBiber und Sänger Öxl

Rund um den Alten Strom laden seit gestern Bummelmeile, Drachenfest und Töpfermarkt beim Stromfest nach Warnemünde ein.

von Dirk Buchardt

05. September 2019, 19:00 Uhr

Warnemünde | Schon gestern schlängelten sich zahlreiche Besucher des 26. Stromfestes am Alten Strom entlang. Sie wurden immer wieder von den Ständen der Bummelmeile in den Bann gezogen – einige zufällig, andere mit bestem Wissen und Gewissen. Ein weiteres Highlight des Traditionsfestes ist ab heute der Töpfermarkt auf dem Kirchenplatz. Er gehört seit Jahren schon fest ins Programm und bietet hochwertige Handwerkskunst vor der Warnemünder Kirche.

Am Sonnabend und Sonntag wird es auch unterm Leuchtturm bunte Unterhaltung mit Tänzern und Shantychören geben. Mit Öxl, einem aufstrebenden Sänger aus Wismar, MagicBiber und einem reichhaltigen Kinderprogramm, samt Kinderschminken und Malstraße beteiligen sich die NNN ebenfalls am Stromfest.

