Studie : Wohnungsbau-Bedarf in Rostock und Umland am größten

In den vergangenen Jahren sind gut 1000 Wohnungen zu wenig gebaut worden.

von Hannes Stepputat/dpa

22. Juli 2019, 10:49 Uhr

Rostock | Der Baubedarf für Wohnungen ist in Rostock und Umland landesweit am größten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft. In Rostock und dem umliegenden Landkreis sind demnach jeweils zwischen 2016 und 2018 weniger als 60 Prozent der benötigten Wohnungen fertiggestellt worden. In absoluten Zahlen wurden in Rostock 493 benötigte Wohnungen nicht gebaut und im Landkreis 552.



Im Südwesten nicht mal die Hälfte des Bedarfs erfüllt

Noch schlechter sind die Quoten zwar mit 43 Prozent in Schwerin und 44 Prozent in Ludwigslust-Parchim, in absoluten Zahlen wurden dort jedoch nur 337 beziehungsweise 484 Wohnungen zu wenig gebaut. Damit gehörten die Landeshauptstadt und der Südwesten zu den 30 Landkreisen Deutschlands, in denen der Bedarf zu weniger als 50 Prozent gedeckt wurde. Mehr gebaut als gebraucht wurde in den beiden Vorpommernkreisen, allerdings geht es in beiden Fällen nur um wenige Wohnungen. Nordwestmecklenburg (72 Prozent) und die Seenplatte (79 Prozent) bilden das Mittelfeld.

Berechnet wurden die Daten nach Institutsangaben mit einem Modell, in dem neben dem prognostizierten demografischen Wandel auch der Ersatzbedarf für bestehende Wohnungen und der Nachholbedarf aus bereits jetzt bestehenden Engpässen einbezogen wurde.

Auslastung der Baubranche bleibt ein Problem

Bundesweit werden der Studie zufolge in diesem und dem kommenden Jahr mehr als 340 000 Wohnungen benötigt. Zwar seien in 2018 mit fast 347 000 Wohnungen ausreichend genehmigt worden, ein Problem bleibe aber die Auslastung der Baubranche, so dass zu wenig Wohnungen tatsächlich gebaut würden. Auch Personalmangel in den Behörden, Anwohnerproteste und restriktive Bauvorschriften trügen zum Problem bei.

Dennoch rechnen die Experten des Instituts für einige Großstädte mit einer Entspannung des Wohnungsmarktes in den nächsten Jahren, sollten sich demografische Entwicklung und Zuwanderung wie prognostiziert entwickeln. Dazu zählen Hamburg, Düsseldorf und Frankfurt am Main, die hohe Fertigstellungsquoten aufwiesen. In diesen Städten zeige sich schon heute, dass die Mieten langsamer stiegen als etwa in Berlin, Köln oder München.