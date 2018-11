Überfall : Mutiger 23-Jähriger verweigert Herausgabe von Sachen

Tatort Fußgängertunnel in der Ehm-Welk-Straße. Polizei nimmt zwei Verdächtige fest.

von Stefan Tretropp

26. November 2018, 17:12 Uhr

Rostock | Ein mutiger 23-Jähriger hat am Montag einen Überfall in Rostock abgewehrt - und das, obwohl die zwei Angreifer sogar Pistolen einsetzten. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei-Sprecherin Yvonne Hanske am helllichten Tag gegen 12 Uhr in einem Fußgängertunnel in der Ehm-Welk-Straße in Evershagen. Laut Schilderungen der Polizei bedrohten die beiden Verdächtigen den 23-Jährigen und forderten all seine persönlichen Sachen. Dem kam das Opfer aber nicht nach. Mit einem Faustschlag "rächten" sich die Angreifer und flüchteten. "Während des Angriffs fuchtelten sie sogar mit Pistolen herum", sagte Hanske. Der Überfall wurde von Passanten beobachtet, weshalb die Polizei schon kurz darauf am Tatort eintraf. Den Beamten gelang es, im Anschluss die beiden Verdächtigen vorläufig festzunehmen. Die Ermittlungen hat nun die Kriminalpolizei übernommen. Am Dienstag sollen sie dem Haftrichter vorgeführt werden.