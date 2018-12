Unfall : Auto erfasst Fußgängerin in Rostocker Südstadt

Autofahrer überzieht Passantin an der Ecke Tychsenstraße/Nobelstraße und fährt sie an.

von Stefan Tretropp

21. Dezember 2018, 19:26 Uhr

Rostock | Eine Fußgängerin ist am Freitagabend in der Rostocker Südstadt von einem Auto angefahren und verletzt worden. Zu dem Unfall kam es nach Polizeiangaben gegen 18 Uhr an der Ecke Tychsenstraße/Nobelstraße. Wie es von den Beamten vor Ort hieß, überquerte die Frau mittleren Alters eine Fußgängerinsel und wurde dabei von einem Skoda Octavia, der in Richtung des Südrings unterwegs war, erfasst. Wieso dessen Fahrer die Frau nicht oder zu spät wahrnahm, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Frau fiel nach der Kollision mit einer blutenden Platzwunde am Kopf auf den Asphalt. Herbei geeilte Rettungskräfte, darunter auch ein Notarzt, kümmerten sich um die Dame. Sie kam kurz darauf in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung. Aufgrund des Unfalls kam es zu zeitweisen Behinderungen in der Nobelstraße. Die Ermittlungen laufen.