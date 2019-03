Unfall : Video: Havarist blockiert die A19

Autotransporter mit drei geladenen Fahrzeugen verunglückt: Vollsperrung der Autobahn zwischen Rostock-Süd und -Ost.

von Stefan Tretropp

11. März 2019, 17:11 Uhr

Rostock | Die Autobahn 19 zwischen den Anschlussstellen Rostock-Süd und -Ost musste am Montagnachmittag für rund eineinhalb Stunden voll gesperrt werden. Grund war ein verunglückter, mit mehreren Fahrzeugen beladener Autotransporter. Laut Polizei schaukelte sich der Anhänger des Abschleppfahrzeugs aus bislang noch unbekannter Ursache gegen 14 Uhr auf. Der Fahrer bekam das Gefährt nicht mehr unter Kontrolle, sodass der Anhänger in einen Graben rutschte.

Stefan Tretropp





Das Zugfahrzeug stellte sich nach dem Unfall quer auf die Autobahn und versperrte so die Weiterfahrt für den nachfolgenden Verkehr. Da sich die Räder des Anhängers in den Untergrund des Grabens gedreht hatten, kam der Havarist nicht mehr ohne fremde Hilfe aus seiner misslichen Lage. So musste ein Spezial-Bergungs-Fahrzeug angefordert werden, mit dessen Hilfe es gelang, den Autotransporter zu befreien. Die Polizei sperrte die A 19 bis 15.30 Uhr vollständig. Danach wurde einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet. Verletzte gab es nicht zu beklagen.