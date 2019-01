Unfall bei Bentwisch : Auto überschlägt sich

52-Jähriger kommt auf der L 182 zwischen Groß Kussewitz und Bentwisch von der Straße ab. Der Fahrer blieb unverletzt.

von NNN

15. Januar 2019, 16:26 Uhr

Bentwisch | Glück im Unglück für einen 52-Jährigen. Er war am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr mit seinem Opel auf der Landesstraße 182 zwischen Groß Kussewitz und Bentwisch unterwegs, als er in den Kurven nahe dem Abzweig Albertsdorf rechts von der Fahrbahn kam. Das Fahrzeug überschlug sich dabei, kam im Straßengraben aber wieder auf den Rädern zum Stehen. Laut Polizei war ein Rettungshubschrauber vor Ort, dieser konnte aber ohne Patient wieder abfliegen, denn der 52-Jährige blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.