Universität Rostock : Die Hochschulgruppe Students for Future gründet sich

Weltweit gehen Schüler für einen besseren und ernst gemeinten Klimaschutz auf die Straße. Jetzt ziehen die Rostocker Studenten mit.

von NNN

20. Juni 2019, 10:01 Uhr

Rostock | Weltweit gehen Schüler für einen besseren und ernst gemeinten Klimaschutz auf die Straße. Auch in Rostock gab es bereits einige große Demonstrationen. Jetzt ziehen die Studenten mit.



Asta erkennt Gründung an

Am Dienstag ist die Hochschulgruppe Students for Future einstimmig vom AStA (Allgemeiner Studierendenausschuss) als offizielle Hochschulgruppe der Universität Rostock anerkannt worden.

Die Hochschulgruppe solidarisiert sich mit der Fridays for Future-Bewegung und möchte diese tatkräftig unterstützen. So unterstützt sie auch die selben Forderungen. Dazu gehören die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels, der Kohleausstieg bis 2030 und die Klimaneutralität bis 2035.

Nachhaltigkeitswoche als Anlass

Die Gründung in der Nachhaltigkeitswoche der Universität Rostock ist kein Zufall: „Wir dachten, dass die Nachhaltigkeitswoche ein guter Zeitpunkt wäre, um viele Studierende zu erreichen, die sich aktiv für Nachhaltigkeit einsetzen. Die Schüler haben lange genug allein demonstriert. Deswegen haben wir beschlossen eine Hochschulgruppe zu gründen, um uns geschlossen hinter die streikende Schülerschaft zu stellen. Denn die Klimakrise betrifft uns alle und verpflichtet uns zum sofortigen Handeln," so der Student Tim Tönsing über die Intention zur Gründung der Hochschulgruppe Students for Future.

Demo am Freitag

Diesen Freitag, 21. Juni, um 13 Uhr am Kröpeliner Tor wird es erneut eine Demonstration der Fridays for Future-Bewegung geben. Dabei werden erstmals auch Mitglieder der Hochschulgruppe Students for Future vertreten sein und mit demonstrieren. In diesem ersten öffentlichen Auftritt wird sich die Hochschulgruppe den Schülern vorstellen und ihre Solidarität bekunden. Die Rostocker Hochschulgruppe tritt damit, sechs Monate nach Beginn der Schülerstreiks, in die Tradition anderer Unterstützergruppen wie Scientist for Future, Patents for Future oder Students for Future in anderen Städten.