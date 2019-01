Unimedizin Rostock : Neue Station für Kinder und Jugendliche

Ärzte setzen auf interdisziplinäre Zusammenarbeit bei der Behandlung junger Patienten mit kritischem Zustand.

Rostock | Mit einer neuen Intensiv- und Intermediate Care Station will das Universitätsklinikum Rostock die Behandlung von Kindern und Jugendlichen verbessern. Davon profitieren beispielsweise junge Patienten, die nach einem Unfall lebensbedrohliche Verletzungen davongetragen haben oder sich wegen einer Erkrankung in einem kritischen Zustand befinden. Die neue Einrichtung nimmt am Freitag, 1. Februar, ihre Arbeit auf. Sie ist ein Kooperationsprojekt der Kinder- und Jugendklinik sowie der Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie.

"Gewinnen werden hierdurch alle, aber vor allen Dingen unsere kleinen Patienten", sagt Prof. Jan Däbritz, kommissarischer Direktor der Kinder- und Jugendklinik. Über die direkte Zusammenarbeit im jeweiligen Einzelfall hinaus ermögliche die Kooperation Kinderärzten und Anästhesiologen auch Weiter- und Spezialausbildungen. "Zur langjährigen und hohen Erfahrung unserer Kinderärzte in der Kinder-Intensivmedizin möchten wir die Expertise aus der Kinder-Anästhesie, der Notfallmedizin und der Erwachsenen-Intensivmedizin hinzufügen", erklärt Prof. Daniel Reuter, Direktor der Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie. Kinder und Jugendliche mit kritischem Gesundheitszustand bestmöglich zu versorgen, sei der Unimedizin ein großes Anliegen.

Die oberärztliche Leitung der interdisziplinären Einheit übernehmen Dr. Christian Spang aus der Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie und Dr. Barbara Wichmann aus der Kinder- und Jugendklinik.