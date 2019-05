Warnemünde : Unternehmer netzwerken bei einer Partie Golf

Auf dem Golfplatz Warnemünde wird in entspannter Atmosphäre eingelocht und der ein oder andere lockere Plausch gehalten.

von Anja Engel

25. Mai 2019, 16:07 Uhr

Warnemünde | Neun Bahnen mit 18 Loch - für routinierte Golfer ist das in vier bis sechs Stunden gut zu schaffen. Auch 28 Unternehmer aus Mecklenburg-Vorpommern und anderen ostdeutschen Bundesländern haben sich am Sonnabend dieser Herausforderung gestellt und bei der 8. Unternehmerverband-Business Challenge 2019 gemeinsam Bahn um Bahn gespielt. "In diesem Jahr hat der Unternehmerverband Rostock Mittleres Mecklenburg das jährliche Turnier organisiert und wir haben Gäste aus Schwerin, von Rügen, Greifswald, Brandenburg, Leipzig und Sachsen-Anhalt hier", so Vizepräsident des Unternehmerverbands (UV) Rostock, Stephan Thiel.

Für die Teilnehmer soll das Turnier nicht nur der sportlichen Ertüchtigung dienen, sondern es geht viel mehr um den gemeinsamen Austausch. "Wir hatten gestern Abend bereits ein Treffen, bei dem wir zusammen überlegt haben, wie wir künftig mit der Politik umgehen, beispielsweise das Mitwirken bei der Gesetzgebung und dem Abbau von Bürokratie", so Thiel.

Der Präsident des UV Rostock Frank Haacker und der Präsident des UV Mecklenburg Schwerin Rolf Paukstadt sehen in dem Treffen eine gute Gelegenheit, sich in lockerer Atmosphäre zu vernetzen. "Ich bin kein regelmäßiger Golfer, aber dieses Turnier ist immer eine schöne Veranstaltung", so Haacker, der sich als ein gelegentlicher Freizeitgolfer sieht. Am Sonnabend lag er jedoch in seinem Dreier-Team vorne und freute sich auf den abendlichen Ausklang bei einem gemütlichen Barbecue auf der Terrasse des Warnemünder Golfclubs.