Veranstalter zufrieden : Viel weniger Müll auf Warnemünder Woche

Die Umstellung weg von Wegwerfprodukten zeigt schon in den ersten Tagen Erfolge, sagt Veranstalter Jörg Bludau.

von Joachim Mangler

09. Juli 2019, 16:20 Uhr

Warnemünde | Die Umstellung der Speisen- und Getränkeabgabe weg von Wegwerfprodukten zeigt schon in den ersten Tagen der Warnemünder Woche Erfolge: "Das Ergebnis ist morgens gut sichtbar: Es fällt viel weniger Müll an", sagte Jörg Bludau von der Veranstaltungsagentur KVS am Dienstag.

Getränke würden nur in Pfandbechern ausgegeben. Im Bereich der Speisenangebote werde bei der Verpackung auf biologisch zertifizierte Materialien geachtet. Plastikgabeln gehörten der Vergangenheit an. "Ausnahmen gibt es nicht." Das Konzept sei bei der Müritz Sail getestet worden. Dort sei rund eine Tonne Müll durch das neue Konzept eingespart worden. Auch viele Arbeitsstunden bei der Reinigung des Geländes am Morgen seien entfallen, sagte Bludau.



Weiterlesen: 300 Ehrenamtliche unterstützen Festveranstaltung



Sport: Neuer Rekord bei Rund Bornholm aufgestellt



Und: „Die Menschen hier sind alle ziemlich groß"