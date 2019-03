Vermisst : Polizei sucht 16-Jährigen aus Lichtenhagen

Jugendlicher ist seit vergangenem Freitag verschwunden. Zuletzt hielt er sich in Evershagen auf. Hinweise erbeten.

von NNN

27. März 2019, 14:49 Uhr

Rostock | Seit knapp einer Woche wird der 16-jährige Leon aus Rostock-Lichtenhagen vermisst. Um den Jugendlichen zu finden, hofft die Polizei nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Seine elterliche Wohnung in Lichtenhagen hatte der 16-Jährige am vergangenen Mittwoch gegen 14.15 Uhr verlassen. Anschließend soll er sich bis vergangenen Freitag bei Bekannten in Evershagen aufgehalten haben. Er ist etwa 1,90 Meter groß und von kräftiger Gestalt, hat kurze, hellblonde Haare, ein rundliches Gesicht und trägt eine Brille. Bekleidet ist er vermutlich mit dunkelblauer Jogginghose mit weißem Bild/Schrift an der linken Beinseite, schwarzer Steppjacke und grünen Sportschuhen mit Tarnflecken. Mit sich führt er voraussichtlich einen dunklen Rucksack mit grünen Streifen sowie ein schwarzes Mountainbike.

Die Polizei fragt: Wer hat den Vermissten seit seinem Verschwinden gesehen oder wer kann Hinweise zu seinem jetzigen Aufenthaltsort geben? Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) in Rostock, Ulmenstraße 54, unter der Telefonnummer 0381/49161616, jede andere Polizeidienststelle oder auch die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.