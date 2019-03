Warnemünder Jubilar : Auch mit 80 schleift Günter Scarbarth noch Messer

Täglich sechs Stunden verbringt Günter Scarbarth in seiner rund 40 Quadratmeter kleinen Werkstatt am Alten Strom 28.

von Sabine Schubert

18. März 2019, 10:00 Uhr

Warnemünde | „Die jungen Männer greifen wieder zum Rasiermesser. Ein überraschender Trend“, freut sich Günter Scarbarth. Denn die Klingen der oft auf Flohmärkten gekauften Messer müssen regelmäßig nachgeschliffen werden, um die Schärfe der Schneide zu erhalten. Das ist gut für das Geschäft des einzigen Scheren- und Messerschleifers weit und breit. „Aufträge habe ich genug“, versichert der ehemalige Seemann und Ingenieur, der heute seinen 80. Geburtstag begeht und Sonnabend mit Familie und Freunden im Ringelnatz feiert.

Täglich sechs Stunden verbringt er in seiner rund 40 Quadratmeter kleinen Werkstatt am Alten Strom 28. Dort schleift er Scheren von Friseuren und Hausfrauen, die ihre aus DDR-Zeiten stammenden, qualitativ hochwertigen Schneidwerkzeuge nicht missen möchten. Zudem gehören Köche und Fleischer, deren Messern er immer wieder die nötige Schärfe verpasst, zur Kundschaft.

Ganz stolz ist der Warnemünder, der etliche aus Vorwende-Zeiten stammende Maschinen sein eigen nennt, auf ein Spezialgerät für die Bearbeitung von Fleischwolfteilen. Mit einer anderen Maschine von 1956 kann der Fachmann Kreissägeblätter im Durchmesser von bis zu einem Meter schleifen. „Manchmal fragen mich ältere Damen, wann ich aufgebe. In 20 Jahren sage ich dann, es ist so viel zu tun“, meint der rüstige Jubilar, der in seiner Werkstatt gern Gäste aus Japan, China, den USA und anderen Ländern zum Fachsimpeln begrüßt. Denn seit zehn Jahren öffnen Karin und Günter Scarbarth ihr ehemaliges Fischerhaus am südlichen Alten Strom für Passagiere von Kreuzfahrtschiffen. „Für dieses Jahr haben wir 14 Anmeldungen“, sagt der gebürtige Thüringer, der seit mehr als 50 Jahren an der Warnowmündung zu Hause ist.

Im Rahmen eines gebuchten Stadtrundgangs wird bei den Scarbarths geklingelt, wo im Garten auf die Reisenden Gebäck, Kaffee und Tee wartet. Anschließend können sie das Häuschen von 1860 vom Keller bis zum Boden in Augenschein nehmen und in der Werkstatt die zahlreichen, meist hochbetagten, liebevoll gepflegten Maschinen bewundern. „Wir freuen uns auf die Besucher. Die Gespräche halten uns jung“, sagt Günter Scarbarth, der besonders die an allem interessierten Japaner ins Herz geschlossen hat.