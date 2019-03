Warnemünde : Weststrand-Imbiss will Karibik-Flair schaffen

Für das Projekt Imbiss am Weststrand haben sich zwei Unternehmer zusammengetan. Die Eröffnung ist am 23. März.

von Maria Pistor

12. März 2019, 13:00 Uhr

Warnemünde | Leckere Fischbrötchen unter Sonnenschirmen mit Karibik-Flair, diese Kombination gibt es künftig am Imbiss-Weststrand in der Doberaner Landstraße. Das Areal wurde jetzt richtig aufgemöbelt und mit Erlaubnis der Stadt auch eingezäunt. „Darüber sind wir sehr dankbar“, sagt Gastronom Mathias Hirsch. „Denn die Kosten für Vandalismus waren extrem hoch für mich“, sagt Hirsch. „Teilweise wurden die Möbel gestohlen und in den Feuerstellen der Umgebung verbrannt“.

Der Betreiber der Hirsch-Gastronomie hat für dieses Projekt eine GbR mit Strandkorbvermieter Philipp Saat gegründet. Die beiden agieren hier zusammen als Weststrand GbR, Saat kümmert sich mehr um das operative Geschäft, Hirsch um Buchhaltung und dergleichen. Die Möbel für das Freigelände sind aufgefrischt worden.

Am Sonnabend, 23. März, wollen die beiden Männer diese Imbiss-Stätte öffnen. Es soll Fischbrötchen, Kuchen, eine große Auswahl Hamburger, Pommes und Bagels geben.

„Anfangs wollen wir nur an den Wochenenden öffnen“, kündigt Saat an. Partner Hirsch will das auch vom Wetter abhängig machen. „Wenn es gutes Wetter ist, kann es auch in der Woche sein, im Sommer öffnen wir dann aber sowieso sieben Tage in der Woche“, sagt er. Einen Vorteil gegenüber früher haben sie der Stadt zu verdanken: „Sie hat genehmigt, dass wir ganzjährig öffnen dürfen“, so Hirsch. Vor der Einzäunung des Areals werden Baumstamm-Fahrradständer für bis zu 50 Fahrräder aufgestellt.