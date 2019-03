Warnemünde : Mole-Baustelle voll im Zeitplan

Die Bauarbeiten für die neue Steganlage des Sportboothafens sind in Gange. In 1,5 Wochen wird es laut für die Anwohner.

von Katharina Golze

06. März 2019, 14:13 Uhr

Warnemünde | Der Bagger rollt auf der Yachthafenmole in Warnemünde. Hier entsteht eine neue, größere Steganlage. Die vorherige Anlage aus den 1990er Jahren war durch die Witterung länger marode und wurde bereits im Frühjahr 2018 abgerissen.

„Die Bauarbeiten sind in vollem Gange“, sagte Polier Patrick Skorupph. Er verantwortet für die Baufirma Heuvelman Ibis GmbH die Baustelle. Anfang der Woche wurde bereits das Altmaterial von der Buhne abgetragen.

Als Nächstes stellen sie einen Graben her – eine Baugrube für die Fertigung des Betonfundaments. Auf dem Fertigteilfundament kann dann die Stahlkonstruktion befestigt werden. Zu allerletzt kommt dann Bongossi-Holz auf die Steganlage.

Doch zuvor müssen knapp 150 Gründungspfähle in die Erde. Die Rammarbeiten starten vermutlich in eineinhalb Wochen, schätzt Patrick Skorupph. Und dann wird es laut. Werden die Rohre in den Boden gedrückt, müssen sich die Warnemünder auf eine erhöhte Lärmbelästigung einstellen. Die Anwohner werden aber nicht noch einmal extra informiert, sagt der Baustellenleiter. Mit der Bauvorankündigung seien sie bereits unterrichtet.

Am Tag dürfen die Rammarbeiten aber nur maximal vier Stunden andauern und immer werktags zwischen 7 und 20 Uhr. Laut Hafen- und Seemannsamt sollen bis April 120 Pfähle im Boden sein. Wie schnell sie sind, hängt aber viel vom Untergrund ab, weiß Patrick Skorupph. „Sand ist das Beste“, sagt er. Doch laut Baubeschreibung erwartet die Bauarbeiter auch Mergelboden. Gearbeitet wird von der Wasserseite aus: auf einem 10 mal 50 Meter großen, frei beweglichen Ponton. Darauf findet ein Spezialbagger Platz, der die Rohre in die Erde rammt.

Für die Rammarbeiten werden auch mehr Bauarbeiter im Einsatz sein. Momentan sind mit Skorupph drei vor Ort, später werden es sechs sein. „Momentan liegen wir noch im Zeitplan“, sagt der Bauleiter. Komplikationen hatten sie noch keine und seien auch froher Hoffnung. Auch von Niederschlag und Böhen lassen sie sich nicht unterkriegen – so arbeiteten sie auch am Montag während Sturmtief „Bennett“ über MV zog. „Wind und Wetter machen uns nichts aus“, sagt der Polier.

Laut Planung werden die Bauarbeiten Ende Juni abgeschlossen. Dann finden statt 110 Sportbooten und Yachten insgesamt 240 einen Liegeplatz. Sehr lange Boote können aber nicht an der 200 Meter langen Steganlage liegen.

Neben Bootsanlegestellen werden auch ein Wasserwanderrastplatz sowie Sporteinrichtungen geschaffen. Die geplante zusätzliche Hafeneinfahrt, Stromanschlüsse oder der Ersatzbau für die Sportschule auf der Mittelmole sind noch kein Bestandteil der Arbeiten, in die die Hansestadt rund 2,1 Millionen Euro investiert. Insgesamt fließen zehn Millionen Euro in den Sportboothafen, davon sind 8,5 Millionen Euro Fördermittel.