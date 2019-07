Warnemünde : Rotary Club tagt erstmals unter neuem Präsidenten

Auch unter Andreas Wree sollen Projekte vorangebracht werden zum Wohle Warnemündes.

von NNN

04. Juli 2019, 10:00 Uhr

Warnemünde | Nach der offiziellen Staffelstabübergabe Ende Juni trifft sich der Rotary Club Warnemünde am Mittwoch nun das erste Mal im neuen rotarischen Jahr 2019/20 und unter der Leitung des neu gewählten Präsidenten im Strandhotel Hübner. Die Leitung hat nun Andreas Wree, emeritierter Professor für Anatomie, inne. Das Amt übernahm er von Manfred Müller-Fahrenholz, dem er für die erfolgreiche Führung des Clubs im vergangenen Jahr dankte. Wree betonte auf dem Übergabemeeting, dass neben der Fortführung der erfolgreichen Projekte, wie zum Beispiel die Alternative Wohnoase, das Projekt Lesen Lernen, Leben Lernen und Augenklinik Kinshasa auch neue Projekte im Stadtteil Warnemünde kreiert werden sollen.

In der Alternativen Wohnoase für mehrfach behinderte Kinder und Jugendliche in Lütten Klein wird ein Garten der Sinne errichtet, das Projekt Lesen Lernen, Leben Lernen (4L) dient der Leseförderung im Grundschulalter, vorrangig in Toitenwinkel.