Warnemünde : Stammtisch lässt Warnemünder Woche Revue passieren

Die Vereine und Händler im Ostseebad setzten sich in einer großen Runde kritisch mit der Veranstaltung auseinander.

von Sabine Schubert

25. Oktober 2019, 10:00 Uhr

Warnemünde | Zum traditionellen Stammtisch haben sich im Cafe „Ringelnatz“ Vertreter mehrerer Warnemünder Vereine getroffen, um nach Abschluss der Hauptsaison gemeinsam mit Matthias Fromm, dem Geschäftsführer der Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing mbH, und Horst Döring (Linke) vom Ortsbeirat zurück und voraus zu blicken.

Nieger Ümgang wurde diskutiert

Im Mittelpunkt einer angeregten Diskussion stand der Niege Ümgang im Rahmen der Warnemünder Woche. Ingeborg Regenthal vom Warnemünde Verein fand lobende Worte für den ortsansässigen Sportverein, der sein 70-jähriges Bestehen in dem bunten Zug durch den Ort sehr gut umgesetzt habe. Auch die Mitglieder der Kleingartenanlage Am Moor haben wie in jedem Jahr zum Gelingen des Umgangs beigetragen. „Insgesamt war es wieder eine gute Veranstaltung“, resümierte Astrid Voß, die allen Teilnehmern dankte. Dennoch, so die Vorsitzende des Warnemünde Vereins, gebe es weiteren Handlungsbedarf.

Weniger stockend, mehr Belebung

So solle die Kurhaus-Straße während des Umgangs stärker belebt werden und der bunte Zug dürfe nicht ständig ins Stocken geraten, wenn Gruppen mit Tänzen, Musik und Gesang aufwarten. „Große Leinwände, auf denen die Besucher der Warnemünder Woche Original-Aufnahmen von den Segelwettbewerben sehen, das wäre toll“, sagt der Ringelnatz-Inhaber Norbert Ripka. Hans-Joachim Richert vom Warnemünde Verein wünscht sich zudem, dass die teilnehmenden Vereine sich am Ende vor der Bühne am Leuchtturm präsentieren.

Neue Strukturen schaffen

Tourismusdirektor Matthias Fromm versicherte, dass man sich mit dem Erreichten nicht zufrieden gebe. Mit dem Büro Warnemünder Woche habe man entsprechende Strukturen geschaffen. Wichtig, so Steffi Pensky vom Warnemünde Verein, sei es, die Jugend einzubeziehen. Schüler der Ecolea-Schule haben den Umgang in diesem Jahr verstärkt. Deren Interesse an Warnemünder Geschichte müsse geweckt werden.