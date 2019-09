Warnemünde : Weltberühmter Birnbaum im Munch-Haus-Garten nach Sturm umgestürzt

Er war eine botanische Sensation. Doch nach mehr als 150 Jahren war der Sturm zu stark für den Birnenbaum in Warnemünde.

von Dirk Buchardt

10. September 2019, 14:23 Uhr

Evard-Munch-Haus Warnemünde | Seitdem liegen die Überreste des berühmten Gehölzes auf dem Dach des benachbarten Hauses von Prof. Jonas, der um 4:30 Uhr von einem lauten Krachen unsanft geweckt wurde.



Mehr als 150 Jahre, einige schätzen sein Alter sogar auf über 200 Jahre, hielt er aus. Normale Obstbäume, so Galeristin Rita Helm, würden im Schnitt nur 50 bis 60 Jahre leben. Bereits während Edvard Munchs Aufenthalt im damaligen Fischerdorf Warnemünde soll der der Birnbaum schätzungsweise 100 Jahre alt gewesen sein. Er hat seine Ausstrahlung auf den Maler Munch gehabt, der sich 1907/1908 zwischen Berlin, Kopenhagen und Oslo nach an die Ostsee zurückgezogen hat. Er hatte eine Kamera im Gepäck, hat mit Fotografie experimentiert - wir würden ihn heute als Multimedia-Pionier bezeichnen -, und mit seinen Männerakten das beschauliche Fischerdorf Warnemünde hat in moralische Unruhe versetzt. Seitdem kommen jedes Jahr zahlreiche Menschen aus aller Welt - sogar aus Amerika und Australien - um den Birnenbaum, der bis zuletzt auch Früchte trug und angenehmen Schatten spendete, zu sehen.

Die ehrenamtlichen Mitglieder des Vereinsvorstandes werden sich heute um 16 Uhr in Warnemünde zusammenfinden, um über die nächsten Schritte zu beraten und von der Rostocker Feuerwehr das "Naturdenkmal der ganz besonderen Art" fällen zu lassen.

Mehr dazu in Kürze