Volleyball in Rostock : „Erst mal mit Volldampf voraus, und dann werden wir sehen“

Neben dem Nachholspiel gegen den FC Schüttorf am Sonntag treffen die Volleyballer des SV Warnemünde im Pokalspiel am Sonnabend überdies auf den Erstligisten SVG Lüneburg. Momentan ist der SVW personell wieder vollzählig.

Rostock | An diesem Wochenende stehen den Volleyballern des SV Warnemünde, Siebter der 2. Bundesliga Nord, gleich zwei Prüfungen bevor: Neben dem Nachhol-Punktspiel gegen den Zehnten FC Schüttorf 09 am Sonntag (16 Uhr Ospa-Arena) treffen sie am Sonnabend um 18.30 Uhr an gleicher Stelle im DVV-Pokal auf den Erstligisten SVG Lüneburg (7.). NNN sprachen mit Teamma...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.