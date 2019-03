Warnemünder Strand : Bebauungsplan fehlt als Planungsinstrument

Viel Konkretes konnte Stadtplanungschef Ralph Müller zum B-Plan Strand nicht sagen. Aber die Verwaltung arbeitet daran.

von Maria Pistor

13. März 2019, 14:37 Uhr

Warnemünde | Stadtplanungs-Chef Ralph Müller hat im Ortsbeirat Warnemünde einiges erzählt zum Thema B-Plan Strand. Und auf der anderen Seite wenig Konkretes zu berichten gewusst - zum aktuellen Zeitpunkt. Denn mit einem konkreten Plan oder anschaulichen Ansichten konnte der Stadtplanungs-Chef derzeit noch nicht dienen. Und er räumt ein, was alle wissen: „Es ist eine sehr lange Geschichte mit dem B-Plan Strand. Wir waren 2014 schon mal auf der Zielgeraden“, sagt er. Im Januar 2018 hat die Bürgerschaft die Wiederaufnahme des B-Plan-Verfahrens Strand gefordert, allerdings mit der Einschränkung, dass das Thema Dünenparken und Teepott dort herausgelassen wird. Beides war 2016 ein Grund, die Planungen vorübergehend nicht zu verfolgen.

Bei aller Langsamkeit ist allen Betroffenen klar: „Bau- und bauordnungsrechtlich benötigen wir so ein Instrument“, so Müller. 2016 ist die Planung nicht weiter verfolgt worden wegen der Diskussion um Teepott und das Dünenparken. Das Stadtplanungsamt erarbeitet derzeit ein inhaltliches Konzept, es ist auch ein Planungsbüro angefragt.

Bei den Inhalten geht es unter anderem um die Strandversorgung, die man laut Müller immer zweigeteilt sehen muss. „Das Ziel ist es, attraktive Angebote zu schaffen, zum Einen für das ganze Jahr und zum Anderen für die Saison“, sagt er. Für die Ganzjahresbetreibung müssen weitere Standorte aufgetan werden. „Es sollen vielleicht so vier oder fünf werden“, sagt Müller. In der Nähe vom Aufgang 14 befindet sich eine Graudüne, da greift das Bundesnaturschutzrecht, das erfordert Gespräche mit der unteren Naturschutzbehörde. Auch das Thema Hochwasserschutz wird behandelt.

Sie suchen noch weitere Plätzen am Strand - konkrete Aufgänge ließ Müller bewusst weg. Bewährt hat sich das Angebot mit dem Sport- und Spielstrand, das soll möglichst so fortgeführt werden. Dazu sollen noch weitere Plätze für Sport und Spiel, Dienstleistungen und Gastronomie gefunden werden. Nahe der Westmole könnte vielleicht auch ein solcher Bereich eingerichtet werden.

Ziel ist es, in den nächsten Wochen an den Planungen zu arbeiten, so dass vielleicht zur Saison 2020 schon unbefristete Baugenehmigungen erteilt werden können.

„Damit ist zumindest schon die Richtung aufgezeigt“, sagt Ortsbeiratsvorsitzender Alexander Prechtel (CDU). Er bat zu überlegen, ob es nicht Lösungen geben kann, damit es feste Anschlüsse gibt und die Unternehmer die immens hohen Kosten des Auf- und Abbaus reduzieren können.

Beiratsmitglied Helge Bothur (Linke) erkundigte sich, ob das Thema Seebrücke eigentlich komplett vom Tisch ist. Die Bürgerschaft aus dem Jahr 2012 und 2013 hatte diesen Wunsch in der ersten Auslegung gestrichen.