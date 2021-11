Bürgerberatung in Rostock : Wie kann ich meine Stasi-Akte einsehen?

Einmal im Monat bietet das Stasi-Unterlagen-Archiv in Rostock eine Bürgerberatung an. Der nächster Termin ist am 3. November.

Rostock | Wie kann ich meine Akte einsehen? Für Menschen, die sich zu Stasi-Akten informieren wollen, bietet das Stasi-Unterlagen-Archiv einmal im Monat einen Informationstag in Rostock an. In der Dokumentations- und Gedenkstätte in der ehemaligen Untersuchungshaft der Staatssicherheit Rostock (DuG) wird erneut am 3. November zum Thema Stasi-Unterlagen informie...

