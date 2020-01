Wirtschaft in der Hansestadt : Rostocker Dachdecker bekommen mehr Geld

Der Gesellenmindestlohn steigt um drei Prozent.

28. Januar 2020, 13:51 Uhr

Gute Nachrichten für die rund 140 Dachdecker in der Hansestadt. Für sie gilt ab sofort ein neues Gehalts-Minimum, teilt der Bezirksverband Mecklenburg der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) in Rostock mit.

Der Gesellenmindestlohn für die Branche sei um insgesamt drei Prozent auf damit mindestens 13,60 Euro gestiegen. Das mache am Monatsende ein Plus von rund 70 Euro mehr, so die IG BAU. Anfang 2021 steigen die Verdienste erneut, auf dann 14,10 Euro pro Stunde.

Gutes Signal fürs Handwerk

Für die Gewerkschafter sei dies ein wichtiges Signal für das Handwerk. "Viele Dachdeckerbetriebe haben mit dem Facharbeitermangel zu kämpfen. Höhere Löhne sind ein entscheidender Beitrag, um die harte körperliche Arbeit attraktiver zu machen", so IG BAU-Bezirksvorsitzender Jörg Reppin.

Messlatte für Fachkräfte bleibe aber der Tariflohn. Der liegt aktuell bei 19,12 Euro pro Stunde. "Darunter sollte keiner arbeiten gehen, der sein Fach gelernt hat und Tag für Tag gute Arbeit macht", sagt Reppin.

Anspruch auf die tarifliche Bezahlung haben Gewerkschaftsmitglieder, deren Firma Mitglied in der Dachdeckerinnung ist. Laut IG BAU steigt zum Januar außerdem der Mindestlohn für einfache Hilfsarbeiten. Ungelernte kommen jetzt auf einen Stundenlohn von mindestens 12,40 Euro, so die Gewerkschaft.