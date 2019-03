Schwerer Wohnungsbrand : Hochhaus am Platz der Freundschaft evakuiert

Die Feuerwehr musste mit einem Großaufgebot in die Südstadt, weil dort eine Wohnung in einem Hochhaus in Flammen stand.

von Stefan Tretrop

19. März 2019, 18:32 Uhr

Rostock | Die Feuerwehr musste mit einem Großaufgebot am Dienstagnachmittag in die Rostocker Südstadt eilen, weil dort eine Wohnung in einem Hochhaus in Flammen stand.

Laut Einsatzleiter Bernd Baranowitz lief der Notruf gegen 16.45 Uhr ein. Offenbar wegen eines defekten Kabels kam es zu dem Brand in einer Wohnung im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses. Innerhalb kürzester Zeit standen die Zimmer der Wohnung in Flammen, vom Balkon drang dichter Qualm.

Laut Baranowitz hatte ein Ersthelfer kurz zuvor den Brand bemerkt und die Wohnungstür eingetreten. Er versuchte, die Flammen noch selbständig zu löschen, was ihm misslang. Er rief im Anschluss die Feuerwehr. Mit der Hilfe einer Leiter verschafften sich die Feuerwehrleute über den Balkon Zutritt zur brennenden Wohnung. Nach einer knappen halben Stunde waren die Flammen gelöscht. Glücklicherweise befand sich niemand im Inneren. Der Qualm zog durch das gesamte Treppenhaus, weshalb einige Mietparteien ihre Wohnungen verlassen mussten. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache, warum das Kabel vermutlich der Auslöser war, müssen nun Beamte der Kriminalpolizei klären.