Zeugen gesucht : Unbekannte zünden Geldautomaten vor Galeria Kaufhof an

Unbekannte zünden Geldautomaten an. Polizei sucht Zeugen.

von NNN

29. Januar 2019, 13:04 Uhr

Rostock | Unbekannte haben am Montagmorgen zwischen 2 Uhr und 2.30 Uhr einen Geldautomaten vor Galeria Kaufhof in der Breiten Straße angezündet.

Das Feuer konnte gelöscht werden. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet dafür um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Wer hat am Montagmorgen zwischen 2 Uhr und 2:30 Uhr in Rostock in der Breiten Straße, Ecke Lange Straße verdächtige Personen- und/oder Fahrzeugbewegungen festgestellt?

Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeipräsidium Rostock unter der Telefonnummer 038208/888 22 22, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.