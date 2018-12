Zukunftsweisend : TT-Line ordert grüne Fähre

Im Küstenklatsch hatte es längst die Runde gemacht, jetzt kam auch die offizielle Bestätigung der Reederei.

von Reiner Frank

12. Dezember 2018, 10:00 Uhr

Rostock | Die TT-Line hat in China eine neue RoPax-Fähre geordert, für ein zweites Schiff gibt es eine Option. Es wird die umweltfreundlichste Fähre in der Unternehmensgeschichte und voraussichtlich 2022 den Liniendienst zwischen Deutschland und Trelleborg aufnehmen, erklärt TT-Geschäftsführer Bernhard J. Termühlen.

Die neue Generation dieser Green Ships zeichne sich durch ihre hohe Effizienz und Flexibilität aus. Verglichen mit der derzeitigen Generation an RoPax-Fähren reduziert die Fähre den Ausstoß an Schadstoffemissionen um deutlich mehr als 50 Prozent, heißt es bei TT-Line. Der Auftrag ging an die chinesische Werft Jiangsu Jinling. Der Neubau wurde auf der Grundlage der erfolgreichen Green Ship Unternehmens-Konzeption entwickelt, die einst mit „Robin Hood“ und „Nils Dacke“ begann und unter anderem mit dem Einbau von Scrubbern in den Schiffen fortgesetzt wurde. Die neue Fähre wird 230 Meter lang und 31 Meter breit sein. Sie ist ausgelegt für 800 Passagiere und mehr als 200 Sattelzüge, Trailer und Container.

„Wir sehen eine kontinuierlich ansteigende Nachfrage nach umweltfreundlicher Beförderung von rollender Ladung auf See. Mit dieser Investition können wir noch effektiver auf die Anforderungen unserer Kunden eingehen und bieten ein neues Fährerlebnis mit größtmöglicher Umweltfreundlichkeit“, erläutert TT-Geschäftsführer Hanns H. Conzen.

Derzeit sind alle sechs TT-Line-Fähren im Einsatz. Der Fahrplan 2019 ist bereits online. Die TT-Line verbindet seit 1992 Rostock mit Trelleborg und seit einiger Zeit auch im Triangel mit Travemünde. Es begann mit dem Trabitörn der „Marco Polo“.