Zuwendungsbescheid : Rostocker Tafel erhält 52.500 Euro

von Anja Engel

13. Dezember 2018, 18:26 Uhr

Rostock | Die Rostocker Tafel gGmbH ist für so manchen Bürger der Stadt eine wichtige Stütze, wenn es um die Grundversorgung mit Lebensmitteln geht. Um weiterhin die Organisation des Angebots im vollem Umfang gewährleisten zu können, hat Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) am Donnerstag einen Zuwendungsbescheid über 52.500 Euro an Marco Scheffler, Verwaltungsleiter der Diakonie Rostocker Stadtmission, und Beate Kopka, Koordinatorin der Rostocker Tafel, überreicht. Die Stadt möchte damit die gemeinnützig und ehrenamtlich organisierte Tafel bei ihrer Arbeit unterstützen.