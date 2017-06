Rostock : Abschiebung aus Schulen?

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Mitten im Unterricht taucht die Polizei auf und nimmt einen Schüler mit, um ihn abzuschieben – Noch hat sich so ein Szenario in Rostock nicht abgespielt, aber zum Beispiel im Mai in Nürnberg oder Duisburg. Die SPD will vorbeugen, dass sich das hier nicht wiederholt und hat beantragt, dass die Verwaltung mit der Polizei verhandelt – „mit dem Ziel, dass an Rostocker Schulen keine Polizeimaßnahmen zum Zwecke der Abschiebung von ausländischen Schülerinnen und Schülern stattfinden“, so formuliert Fraktionschef Steffen Wandschneider. Das überfordere Schüler und Lehrer mental.

„Der Antrag ist eine Schnellschussaktion – zugegebenermaßen“, sagte Parteikollege Christian Reinke, aber er habe einzig das Ziel, schnell zu reagieren und solche Fälle für Rostock auszuschließen. Grüne und Linke stellten einen gemeinsamen Änderungsantrag und ergänzten damit die Forderung der SPD: „Der Oberbürgermeister wird beauftragt, sich gegenüber der/dem Ministerpräsidentin/en und dem Innenminister des Landes dafür einzusetzen, dass vom Land klare Rahmenbedingungen geschaffen werden, die eine Abschiebung aus Schulen ausschließen.“

Die Bürgerschaft ist in ihrer Juni-Sitzung den Anträgen noch nicht gefolgt. So ein Antrag müsste erst mindestens in den Asylausschuss eingebracht werden, „um ihn fachlich zu bewerten“, sagte dessen Vorsitzende Susanne Schreiber (Aufbruch 09).

Das soll heute um 17 Uhr bei der Sitzung des Sonderausschusses im Rathaus passieren. Am 28. Juni tagt der Schulausschuss dazu, danach der Jugendhilfeausschuss.

Bockhahn wies aber daraufhin, dass er quasi vorauseilend längst tätig geworden ist. Er stimme sich mit den Sozialdezernenten des Landes ab. „Dieses Thema ist durch Wirken der Hansestadt bereits in die Diskussion mit der Landesregierung gegeben worden“, sagte Bockhahn.

In Nürnberg hatte die Polizei einen 20-jährigen Afghanen, der seit vier Jahren in Deutschland lebte, mitgenommen – gewaltsam. Mitschüler hatten dagegen protestiert, es kam zur Auseinandersetzung mit Verletzten. Es sei eine Abschiebung in den Tod, hatten Mitschüler argumentiert. In Duisburg war eine 14-Jährige, deren Eltern 15 Jahre in Deutschland lebten, vom Gymnasium abgeholt worden, um nach Nepal abgeschoben zu werden.

Kommentar "Nicht zumutbar" von Nicole Pätzold In Gelbensande sprang ein Mann aus dem fünften Stock, um sich vor einer Abschiebung zu bewahren. Ein anderer seilte sich mit einer Wäscheleine aus dem sechsten ab. Abschiebungen sind furchtbar und hoch emotional, reißen Menschen aus ihrem Lebenskontext. Für Kinder ist das noch schlimmer und die SPD hat recht, auch für die, die es mitansehen. Das ist nicht zumutbar.

von NICP

erstellt am 21.Jun.2017 | 05:00 Uhr