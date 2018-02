Rostock-Brinckmansdorf : Anreise zu Fußballspiel: Hansa-Fans in Verkehrsunfall verwickelt

Fans auf Anreise zu Fußballspiel in Rostock in Unfall verwickelt. Mehrere Verletzte bei Crash in Brinckmansdorf.

von Stefan Tretropp

24. Februar 2018, 14:19 Uhr

Für mehrere Hansa-Fans, die auf Anreise zum Spiel des 1. FC Magdeburg in Rostock waren, hat es heute kurz vor dem Anpfiff gekracht. Glück im Unglück: Einen Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen überstanden sie mit leichten Verletzungen. Gegen 12.30 Uhr kam es laut Polizei im Stadtteil Brinckmansdorf auf der Eisenbahnbrücke in der Tessiner Straße zu dem Unglück. Aus bislang noch unbekannter Ursache fuhr der Fahrer eines Ford Focus nahezu ungebremst in das Heck eines Citroen. Dieser wiederum wurde auf einen Toyota Avensis gedrückt.

Insgesamt eilten die Rettungskräfte mit drei Rettungswagen, einem Notarzt und der Berufsfeuerwehr zur Unfallstelle. Drei der Insassen zogen sich leichte Verletzungen zu. Zwei der Autos waren derart demoliert, dass sie abgeschleppt werden mussten. Zwei Spuren der Tessiner Straße mussten während der Unfallaufnahme gesperrt werden, der fließende Verkehr lief über die Rechtsabbiegespur weiter. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.