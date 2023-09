Mit Feuershow und Zauberer 15. Toitenwinkler Herbstleuchten in Rostock lädt zum Teich am Friedensforum Von Aline Farbacher | 22.09.2023, 13:31 Uhr Zum 15. Mal wird am Teich am Friedensforum der Herbst mit beleuchteten kleinen Booten begrüßt. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down

Am 29. September sind Rostocker eingeladen, mit selbst gebastelten kleinen Schiffen, in die ein Teelicht oder eine LED-Leuchte gesetzt werden kann, zum Herbstleuchten nach Toitenwinkel zu kommen. Was sonst noch geboten wird.