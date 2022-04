Die Arbeiten für den ersten Bauabschnitt des Werftdreiecks in Rostock sollen im Jahr 2023 starten. FOTO: Wiro Werftdreieck in Rostock Wiro startet mit 170 Wohnungen für neues Viertel Von Anne Luttermann | 28.04.2022, 17:41 Uhr

Grün, autofrei und energieautark plant die Wiro ihr neues Viertel am Werftdreieck. Insgesamt 700 Wohnungen sollen entstehen. Auch an die Autofahrer in der KTV hat das kommunale Unternehmen gedacht.