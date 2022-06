Tina Oppelt ist mit ihrem farbenprächtigen Emailleschmuck vertreten. FOTO: Maria Pistor up-down up-down Warnemünde Kunsthandwerkermarkt: Farbenfroher Emailleschmuck von Tina Oppelt Von Maria Pistor | 28.06.2022, 11:48 Uhr

Eine neue Auflage des Kunsthandwerkermarktes findet am 29. Juni am Leuchtturmvorplatz statt. Auch Künstlerin Tina Oppelt ist dabei. Sie stellt besonderen Schmuck her.