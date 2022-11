Foto: Aline Farbacher Rostock 28 Hakenkreuze an Sporthalle in Toitenwinkel - Polizei sucht Zeugen Von Frank Liebetanz | 21.11.2022, 12:02 Uhr

An der Fassade einer Sporthalle i in Rostock Toitenwinkel haben unbekannte Täter am Wochenende insgesamt 28 Hakenkreuze angebracht.