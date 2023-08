Segeltreffen 2023 32. Hanse Sail in Rostock will zur alten Stärke zurückfinden Von Anne Luttermann | 09.08.2023, 14:16 Uhr Auch in diesem Jahr soll die Hanse Sail in Rostock Hunderttausende Besucher anziehen. Foto: Anne Luttermann up-down up-down

Das weltweit größte jährliche Treffen von Traditionssegelschiffen vom 10. bis zum 13. August in Rostock will auch in diesem Jahr wieder mit einigen Höhepunkten trumpfen.