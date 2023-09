Erst hat er ein Auto beschädigt und dann auch noch Polizisten angegriffen. In gleich mehreren Fällen ermittelt die Rostocker Kriminalpolizei gegen einen 33-Jährigen. Am Freitag, 15. September, gegen 3 Uhr informierte eine Frau die Beamten, weil ein Mann eine Mülltonne vor ihren fahrenden Pkw geworfen hatte. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug der Frau beschädigt, teilte Martin Ahrens, Sprecher der Polizeiinspektion Rostock, mit.

„Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Mann, der keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, noch in unmittelbarer Nähe des Tatortes stellen“, so Ahrens. Jedoch reagierte der 33-Jährige aggressiv auf die Polizisten und flüchtete anschließend. Als die Beamten ihn in einer nahegelegenen Lokalität stoppen konnten, attackierte der Wohnungslose die Einsatzkräfte „mit mehreren Faustschlägen sowie Tritten“. Erst durch den Einsatz von Pfefferspray sei es den Beamten schließlich gelungen, den bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Tatverdächtigen zu überwältigen und zu Boden zu bringen, so Ahrens.

„Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,00 Promille. Im Anschluss wurde er unter Polizeibegleitung in eine Rostocker Klinik gebracht und dort ärztlich behandelt“, teilte der Sprecher weiter mit. Das Kriminalkommissariat Rostock hat die weiteren Ermittlungen übernommen.