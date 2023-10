Dank Versteigerung bei Beach-Polo-Turnier Warnemünder Verein Jugend zur See saniert Laderaum auf Kutter „Pasewalk“ Von Maria Pistor | 10.10.2023, 17:14 Uhr Juwelier Dieter Witt (links), Moderatorin Victoria Herrmann sowie Gastronom und Vorstandsmitglied Norbert Ripka freuen sich über die Spende von 3500 Euro durch die Versteigerung der Esperanza beim Beach-Polo-Turnier. Foto: Matthias Ludwig up-down up-down

Die Kutter am Alten Strom wrden immer weniger. Der einzige fahrbereite ist der Kutter „Pasewalk“ des Fischereikuttervereins Jugend zur See. Dank einer Spende können nun Arbeiten an Bord durchgeführt werden.